شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة من مستشار السيسي.. دواء كورونا في الأسواق قريبًا: 2 مليار جرعة وبسعر التكلفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للصحة، عن تفاصيل إنتاج فعال للوقاية من فيروس كورونا سيكون متاح في سبتمبر 2020.

وقال مستشار الرئيس في تصريحات لبنرامج «هذا الصباح»، على شاشة إكسترا نيوز، أن هناك معلومات مؤكدة بأن شركة «استرا زينكا» متعددة الجنسيات إنجليزية سويدية بكامبريدج، بتعاونها الوثيق مع جامعة أكسفورد، وصلوا لمراحل نهائية لإنتاج تطعيم أو لقاح ضد فيروس كورونا، أن التجارب الإكلينيكية الأولية في المرحلة الثانية ووصلت لنسبة نجاح كبيرة، موضحًا أن رئيس الشركة أعلن رسميًا، أنه في خلال سبتمبر 2020 سينتج 400 مليون جرعة من التطعيم وسيتم توزيعها بالعدل بين جميع دول العالم.

وتابع، أن هناك نوع من التعاون الشديد مع شركة هندية كبيرة وأنه خلال شهر سبتمبر 2020 وحتى عام 2021، سيتم إنتاج عالمياً 2 مليار جرعة من هذا اللقاح على أن يتم تزويد السعة الإنتاجية لهذا اللقاح، ه1ه الاخبار المؤكدة من شركة «استرا زينكا»، مؤكدًا أن الحكومة البريطانية ساعدت في هذا التمويل، والمؤسسات الداعمة لهذه اللقاحات وخاصة توزيعها لدول العالم الثالث.

وأكد، مستشار الرئيس، أن الشركة أعلنت أنه بسبب هذا الوباء ستنتج اللقاح من دون مكسب، أي سيباع بتكلفة الإنتاج، موضحًا أنه بعد إعلان الشركة البدء عن استعدادها على توزيع اللقاح بالعدل على دول العالم، فإن مصر ستطلب كمية من هذا التطعيم لإعطائه للجميع عند ثبوت نجاحه.

وأشار، إلى أن هناك شركات أخرى في جميع أنحاء العالم في الولايات المتحدة وأوروبا والصين تسعى لإنتاج مثل هذا اللقاح بحيث يكون هناك كميات عالمية تكفي لأكبر عدد ممكن من سكان العالم.

وكشف أن هناك بعض الحالات ظهرت عليها إصابة بأعراض فقدان حاسة الشم والتذوق والبعض الآخر لم تظهر عليه، في أي مرض هناك أعراض عامة متفق عليها وبعض الأعراض الخاصة التي تصيب البعض.

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