شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يقرر إضافة «ألماظة الجوية» للمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، القرار رقم 300 لسنة 2020، بإضافة عدد من المنشآت لسجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة.

شملت المنشآت، التي نشرها عدد الوقائع لمصرية الصادر الاثنين، العقار رقم 11 شارع حمدي سيف النصر- العشماوي «نادي السلاح المصري» برقم توثيق (03220000044)- حي الموسكي، والعقار رقم 28 شارع عمر بن الخطاب- رقم توثيق (02080208085)- حي مصر الجديدة، فضلا عن قاعدة ألماظة الجوية- رقم توثيق (0280208511)- حي مصر الجديدة.

ونص القرار على حذف العقار رقم 7 بالحارة النظيفة في حي الخليفة والمقطم، برقم توثيق (03241000070)، من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة.