شكرا لقرائتكم خبر عن لاستئناف حركة الطيران.. مطار برج العرب يعلن إجراءات احترازية لمواجهة «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السلطات الأمنية في مطار برج العرب الدولي في الإسكندرية، اليوم الاثنين، حزمة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية داخل المطار استعدادًا لاستئناف حركة الطيران اتساقًا مع خطة الدولة المصرية في مواجهة فيروس كوورنا المستجد (كوفيد 19).

وقال مصدر أمني بالمطار إن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية تأتي في إطار توجيهات وتعليمات كل من وزارة الطيران المدني ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية باتباع قواعد التباعد الجسدي والحماية للوقاية من انتشار فيروس (COVID-19) والمعروف بكورونا المستجد.

وأكد أن المطار اتخذ حزمة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس وحماية الركاب المسافرين والعاملين بالمطار، حيث تم وضع كافة اللافتات الارشادية والتعليمات المستجدة لإتمام إجراءات السفر وحماية المسافرين وتطبيق المسافات الآمنة بين كل فرد فضلاً عن استمرار حملات التطهير والتعقيم التي تتم على مدار اليوم.

إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا بمطار برج العرب فى الإسكندرية

إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا بمطار برج العرب فى الإسكندرية

إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا بمطار برج العرب فى الإسكندرية

إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا بمطار برج العرب فى الإسكندرية

إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا بمطار برج العرب فى الإسكندرية

إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا بمطار برج العرب فى الإسكندرية

إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا بمطار برج العرب فى الإسكندرية

إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا بمطار برج العرب فى الإسكندرية

إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا بمطار برج العرب فى الإسكندرية