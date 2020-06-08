شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تطلق المرحلة الثالثة من تطبيق "أبناء النور" لخدمة مدارس الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا قداسة البابا تواضروس الثانى، خدام مدارس الأحد بكافة كنائس الكرازة المرقسية بمصر وبلاد المهجر إلى الاستفادة من الإمكانيات التى يتيحها تطبيق "أبناء النور" لخدمة مدارس الأحد، الذى أعدته خدمة مدارس الأحد بالإسكندرية.

ويوفر التطبيق الذي تديره منصة أبناء النور الإليكترونية العديد من الخواص الإليكترونية التي تسمح بتواصل الخدام مع مخدوميهم بأساليب تفاعلية.

وأطلق قداسة البابا المرحلة الثالثة من التطبيق الخدمي مطلع العام الجارى لخدمة كافة كنائس الكرازة المرقسية، بينما أطلقت المرحلة الأولى منه بالتزامن مع احتفالات مئوية مدارس الأحد فى يوليو 2018، وأطلقت المرحلة الثانية والتي شملت كنائس الإسكندرية في يناير 2019.

فيما قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أمس التهنئة لجموع الأقباط في كل مكان بعيد العنصرة في تذكار حلول الروح القدس، لافتا إلى ان الكنيسة المسيحية ولدت في هذا اليوم في مدينة أورشليم ومنها انتقلت لكل العالم.

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وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - في كلمة له تم بثها عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية - إنه في العهد القديم كانوا يحتفلون في مثل هذا اليوم بتذكار استلام الناموس، وأن أعداد كبيرة من كل العالم القديم يتجمعون في أورشليم من جنسيات مختلفة، وهو يشبه يوم اجتماع عالمي من كل الجنسيات وهو اعتياد سنوى يحدث من كل اليهود على مستوى العالم.

ونصح قداسة البابا تواضروس الثاني بضرورة اتخاذ الانسان لكافة التدابير الصحية في مواجهة وباء كورونا وأن يكون لدينا الثقة أن كل الأمور تعمل معا للأخر، ولكن يجب أن نأخذ كافة الاحتياطات التى تصدرها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مع ضرورة الابتعاد عن التجمعات وارتداء الكمامات واستخدام المطهرات، وأن نصلى باستمرار في كل وقت لكى يمنح الله السلام والهدوء للجميع.