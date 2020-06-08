شكرا لقرائتكم خبر عن مليون حالة كورونا بس لسة في أمل - حلقة جديدة من سيلفي تيوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كورنا لا زال هو الشاغل الأكبر في الشارع المصرى حيث تتصدر أخباره جميع الصحف والمواقع ويوماً بعد يوم يتم الإعلام عن علاج جديد وهو ما يطرحه برنامج سيلفى تيوب في حلقته الجديدة حيث أنه بعد مرور 100 يوم على كورونا في مصر كان هناك العديد من الأحداث التي سلطت عليها الأضواء.
يقدم برنامج سيلفى تيوب في إطار ساخر إسبوعياً كل يوم إثنين .
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