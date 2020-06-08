شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. الفاصوليا 11 والبصل بـ4.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى: Advertisements -الطماطم بسعر 4.5 جنيهات للكيلو والبطاطس بـ 3.75 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه.

- الكوسة بـ 7 للكيلو والجزر بـ 5.5 جنيه والخيار بـ 6 .

-الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6 جنيهات.

- الفلفل البلدى بـ 5 للكيلو والليمون 29 جنيها. - الفاصوليا الخضراء بـ 11 للكيلو جرام.

- البرتقال البلدى 9.5 جنيه

- التفاح الجرين 34 والتفاح البلدى 10 جنيه

المشمش 15 جنيه

برقوق من 17 الى 27 جنيه

خوخ سكرى 11 جنيه

كانتلوب 6 جنيه

بطيخ 5 جنيه

الموز المستورد 25 جنيه

عنب من 12 الى 15 جنيه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. الفاصوليا 11 والبصل بـ4.5 جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.