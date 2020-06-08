وزير الري الإثيوبي ينشر صور جديدة من قلب سد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قام وزر الري الأثيوبي سيليشي بيكيلي، بزيارة مفاجئة، برفقة فريق حكومي، إلى موقع سد النهضة، وذلك للوقوف على أعمال البناء قبل البدء بملء الخزان في يوليو المقبل.

ونشر بيكيلي، صورا جديدة لـ"سد النهضة" عبر حسابه على "فيسبوك" وأرفقها بتعليق قال فيه إن "فريقا ضم نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين، وعددا من الوزراء ورئيس هيئة الأركان يرافقه في الزيارة".

وتابع: "الملء الأول سيتم باحتجاز 4.9 مليار متر مكعب من المياه"، موضحا أن "المياه ما زالت تتدفق في اتجاه السودان".

وكان رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد قد أكد في تصريحات أوردتها العربية الإخبارية اليوم الاثنين، إن قرار تعبئة سد النهضة لا رجعة فيه.

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ولفت آبي أحمد إلى أن الهدف من وراء بناء السد هو المساعدة على نمو بلاد، ولا تسعى أديس أبابا إلى الحاق الأذى بالآخرين.

وكانت وزيرة الخارجية السوادنية أسماء عبدالله قد دعت مصر لاتخاذ موقف قوي، لمواجهة العناد الإثيوبي.

ولم تفسر الوزيرة حيثيات الموقف المطلوب إلا أنها أسهبت، في حديث لتلفزيون السودان، في التأكيد على الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها.

وتصر الخرطوم على هذه البنود ومنع أديس أبابا من الاستمرار بأي إجراءات أحادية الجانب، في رسالة بعثت بها الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن.