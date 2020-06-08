غدًا.. "طعم البيوت" يستضيف الكاتبة والروائية نهاد صبيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

يستضيف برنامج "طعم البيوت"، على التليفزيون المصري، الكاتبة والروائية وخبيرة التنمية البشرية نهاد صبيح، في السابعة من صباح الغد.

وتتحدث نهاد صبيح، خلال البرنامج عن السلبيات والإيجابيات لمواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن نهاد صبيح، أنتجت العديد من الأعمال منها "مد وجزر" بالإضافة إلى أحدث أعمالها بعنوان "عالحلوة والمرة"، والذي طرح في معرض الكتاب الأخير.

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ويدور الكتاب حول أحداث الحياة حلوها ومرها، بما تحمله من موجات فرح وحزن وشقاء وراحة، خالصًا إلى تأكيد على أن المشكلات مهما طالت ستنتهي والحزن مهما طال سيعقبه فرح.

ويوجه الكتاب نصيحة مهمة وهي أن نعيش حياتنا بسعادتها وشقائها، بحلوها ومرها، بحزنها وفرحها، فالحياة نفسها لن تدوم على حال واحد ولا لشخص واحد ولا على شخص واحد.

وحصلت "صبيح"، على درجة الماجستير في الاستراتيجية القومية، بتقدير امتياز، من كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.