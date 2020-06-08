ارتكبوا 8 وقائع.. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص سبق اتهامهم في العديد من القضايا بعدما كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بإسلوب "كسر الباب".

وقام المتهمون بارتكاب (8) حوادث سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة الشروق.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط كافة المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" سبق اتهامه في العديد من القضايا، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.