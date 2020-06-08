بأسلوب المغافلة والخطف.. ضبط متهمين بارتكاب 26 حادث سرقة سيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين سبق اتهامهما في العديد من القضايا كونا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات السيارات بأسلوب "المغافلة"، وسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف". وقام المتهمان بارتكاب 26 حادث سرقة بدوائر أقسام (التجمع الأول – العبور – مدينة نصر أول – المعادى – المقطم – المرج). وتم بإرشادهما ضبط معظم المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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