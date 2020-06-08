قضية "حنين حسام".. تجديد حبس 5 متهمين 15 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، تجديد حبس 5 متهمين بقضية "حنين حسام" 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام رصدت تفاعلًا واسعًا من مشاركي مواقع التواصل الاجتماعي، وورد إلى حسابها الرسمي بموقع "فيس بوك" مُطالبات عِدَّة بالتحقيق مع المتهمة المذكورة؛ لنشرها مقطعا مُصوَّرا أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي؛ دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية أسمتها "الوكالة" أسستها عبر التطبيق المذكور؛ لتذيع الفتيات فيها بثًا مباشرًا لهنَّ متاحًا للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه؛ مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها.

وكانت النيابة أكدت في بيان لها في وقت سابق ، أنها قررت حبس الطالبة حنين حسام المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك على ذمة التحقيق بعد أن واجهتها بما نسب إليها من اتهامات وما ضبط بحوزتها، ومشاهدة مقاطع مصورة مذاعة لها، وسؤال الضابط القائم بضبطها مجري التحريات.