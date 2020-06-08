ضبط 3 قضايا حجب مستلزمات طبية عن الأسواق لرفع أسعارها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية عدة حملات، استهدفت المخازن والمنشآت غير المرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بقصد حجبها عن الأسواق وتقليل المعروض منها لرفع أسعارها.

أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 3 قضايا حيازة مستلزمات طبية بقصد حجبها عن الأسواق بمضبوطات بلغت (21 ألف و 138 "كمامة، جوانتي، عبوة مطهر").

يأتي ذلك استمراراً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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