ضبط 4718 شخصا خالفوا قرار حظر التحرك في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية، خلال 24 ساعة، من ضبط 4718 شخصا خالفوا قرار حظر تحرك المواطنين، وضبط 2735 مركبة مخالفة.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها -بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
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