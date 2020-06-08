الأموال العامة تضبط مسؤوليْن بأحد أحياء القاهرة بتهمة تقاضي رشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث الأموال العامة بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطنى القبض على اثنين من مسؤولي أحد أحياء القاهرة لإصدار رخصة بناء لمالك عقار بالبساتين مقتبل رشوة مالية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام اثنين من مسؤولي أحد الأحياء بالقاهرة باستغلال موقعهما الوظيفي والإتجار بالوظيفة العامة والتربح منها والتواطئ مع أحد الأشخاص "متوفى" والاتفاق على تزوير بيانات استصدار رخصة تعلية للعقار ملكه بمنطقة البساتين وإثبات أن العقار مسموح له بالتعلية ومطابق لاشتراطات التعلية بالمنطقة -على خلاف الحقيقة- مما مكنه من الحصول على رخصة لتعلية العقار من الدور الرابع حتى الدور الحادي عشر وتمكينه من إتمام بناء برج سكني بارتفاع أحد عشر دور بالمخالفة للقانون والإشتراطات البنائية بالمنطقة والتربح من بيع الوحدات السكنيه دون وجه حق.

وتم تشكيل لجنه من المختصين ورد تقرير الحي مؤكداً لما تضمنته التحريات وأمكن الحصول على كافـة المستندات الرسمية التي تؤيد الواقعة.

وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.