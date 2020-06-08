مصر | خلال 24 ساعة.. ننشر جهود مباحث الأموال العامة

تواصل الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون فى مجال عمل الإدارة.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (5) قضايا "إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى- تحويلات مالية- تزوير أوراق- كسب غير مشروع" متهم فيها (9) أشخاص وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها (88 ألف دولار أمريكى – 822،500 ألف جنيه مصرى) تم ضبطها نقديًا، وكذا (110 ألف دولار أمريكى –24 مليون جنيه مصرى) تم ضبطها مستنديًا وكذا غسل أموال قدرت قيمتها بحوالى (3 مليون جنيه تقريبًا).

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ‏القبض على مهندس استشاري مشروعات بجهاز شؤون البيئة لتلقيه رشوة مالية تقدر بمبلغ ٤٠٠ ألف جنيه، من صاحبي إحدى شركات التصميمات الهندسية.

و‏ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على كل من استشاري الهندسة المعمارية بمشروع تعزيز نظم تمويل وإدارة المحميات الطبيعية التابع لجهاز شؤون البيئة، والمديران المالكان لإحدى شركات التصميمات الهندسية المتقدمة لتنفيذ مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق الطبيعة، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب وتقاضي مبلغ 400 الف جنيه على سبيل الرشوة من المتهمين الثاني والثالث مقابل ترسية المناقصة الخاصة بأعمال تطوير القرية المشار إليها على شركتيهما بقيمة ٥٠ مليون جنيه ‏بصفته عضو لجنتي البت الفني والمالي المعنية بدراسة عروض الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع، وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

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"الأموال العامة" تضبط قضيتي اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".

وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وفي سياق آخر، نجحت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من إعادة دراجة نارية وهاتف محمول قبل الإبلاغ عن واقعتي السرقة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج "له معلومات جنائية"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات معدنية"، وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "كتر").