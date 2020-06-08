مصر | اثنين مسئولي أحياء بالقاهرة لاستغلال موقعهما والإتجار بالوظيفة العامة والتربح منها

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 12:22 مساءً - انت الان تقراء خبر اثنين مسئولي أحياء بالقاهرة لاستغلال موقعهما والإتجار بالوظيفة العامة والتربح منها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة، اثنين من مسئولي الأحياء بالقاهرة، بتهمة استغلال موقعهما الوظيفي والإتجار بالوظيفة العامة والتربح منها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، قيام اثنين من مسئولي الأحياء بالقاهرة باستغلال موقعهما الوظيفي والإتجار بالوظيفة العامة والتربح منها والتواطؤ مع أحد الأشخاص "متوفٍ" والاتفاق على تزوير بيانات استصدار رخصة تعلية للعقار ملكه بمنطقة البساتين.

ونوهت البيانات بأنه المسئولين، حاولوا إثبات أن العقار مسموح له بالتعلية ومطابق لاشتراطات التعلية بالمنطقة -على خلاف الحقيقة- مما مكنه من الحصول على رخصة لتعلية العقار من الدور الرابع حتى الدور الحادى عشر وتمكينه من إتمام بناء برج سكنى بإرتفاع أحد عشر دور بالمخالفة للقانون والإشتراطات البنائية بالمنطقة والتربح من بيع الوحدات السكنيه دون وجه حق.

ومن خلال تشكيل لجنه من المختصين ورد تقرير الحى مؤكدًا لما تضمنته التحريات وأمكن الحصول على كافـة المستندات الرسمية التى تؤيد الواقعة.

وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بالواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.