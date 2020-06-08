مصر | بـ283 لفافة هيروين وأسلحة نارية.. سقوط عصابة الكيف بزراعات أوسيم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 12:22 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ283 لفافة هيروين وأسلحة نارية.. سقوط عصابة الكيف بزراعات أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، واحدا من أخطر التشكيلات العصابية بالمناطق الزراعية، بمركز أوسيم، شمال المحافظة، وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من الهيروين المخدر، وأسلحة نارية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات، للرائد محمد مجدي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم، عن قيام 3 من العناصر الإجرامية "لهم معلومات جنائية"، بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، وإتخاذهم من إحدى المناطق الزراعية كائنة بدائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وجه بسرعة ضبط المتحري عنهم، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبطهم وبحوزتهم بندقية آلية، فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، 283 لفافة لمخدر الهيروين، مبلغ مالى.
وبمواجهتهم إعترفوا أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية للدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.
آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.
تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس ووفاة 39
وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا 34079 و1237 حالة وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".