مصر | ذبح وحرق.. تشريح جثة سيدة قتلت على يد زوجها بالضاهر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 12:22 مساءً - انت الان تقراء خبر ذبح وحرق.. تشريح جثة سيدة قتلت على يد زوجها بالضاهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت منطقة الضاهر، جريمة بشعة حيث أقدم عامل على ذبح زوجته وإشعال النار فى شقتهم ولاذ بالفرار، وطالبت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية الطب الشرعى بتشريح جثة المجنى عليها وإرسال تقرير وافٍ عن سبب الوفاة وحدوثها لكشف ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كما أمرت النيابة باستدعاء الشهود العيان؛ للاستماع إلى أقوالهم حول الحادث.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة الظاهر بنشوب حريق في شقة سكنية بدائرة القسم وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الموقف وإخماد النيران، وبالانتقال إلي المكان وبالفحص والمعاينة، تبين العثور على جثة سيدة وبمناظرة الجثة تبين وجود جرح قطعي بالرقية.

علي الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي اشرف اللواء أشرف الجندي حكمدار العاصمة وبرئاسة اللواء نبيل سليم مدير المباحث الجنائية وبمشاركة ضباط مباحث قسم شرطة الظاهر لضبط المتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق،وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.

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كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط 177 قطعة سلاح ناري، و223 قضية مخدرات، وتنفيذ 75426 حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 177 قطعة سلاح ناري، بحوزة 155 متهما، وذلك على النحو التالي:

ضبط 16 بندقة آلية، 30 بندقية خرطوش، 12 طبنجة، 119 فردا محلي الصنع، 218 طلقة مختلفة الأعيرة، 191 قطعة سلاح أبيض.

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وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 57426 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

330 حكم جناية، 22032 حكم حبس جزئي، 4143 حكم حبس مستأنف، 38028 حكم غرامة، 10902 حكم مخالفة.

واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 12 متهما، ارتكبوا 4 حوادث سرقة.

وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط 223 قضايا مخدرات بحوزة 104 متهمين، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط 49 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط 25 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

وتمكنت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط 217 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارة، إلى جانب ضبط 23404 مخالفة مرورية.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 91 سائقا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 13.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية