شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار جديدة للكهرباء.. متى وأين؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، غدا الثلاثاء، الأسعار الجديدة للكهرباء خلال العام المالى 2020/ 2021.

ويعرض شاكر، خلال مؤتمر صحفي، غدا، الشرائح الجديدة والجهود التى اتخذتها الوزارة لتحسين وتطوير كل الخدمات بقطاع الكهرباء.

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الأحد، إنه تم ضخ استثمارات بقيمة 32،4 مليار جنيه لدعم الشبكة الكهربائية من إنتاج ونقل وتوزيع.

وأضاف «شاكر» خلال الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر، أن رفع كفاءة وحدات إنتاج الطاقة من خلال عمل الصيانات المبرمجة والعمرات بهدف خفض معدلات إستهلاك الوقود وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير شبكتي النقل والتوزيع لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد، واستكمال تنفيذ خطة تدعيم شبكة التوزيع لتطوير شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، الأمر الذي أسفر عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة والحرص على تنوع مصادر الطاقة، مؤكداً على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية.

وأكد وزير الكهرباء على الاهتمام الذي يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة في مجالات الكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليمياً وأفريقياً.

من جانبه أوضح المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالي 2020/2021 تتمثل في إضافة قدرات للشبكة القومية بحوالي 145 ميجاوات لترتفع معها القدرات الأسمية إلى 59824 ميجاوات بنسبة تطور 0،24% عن العام المالي المتوقع 2019/2020 وزيادة الطاقة المولدة إلى 198،147 مليار ك.و.س بنسبة تطور 2،03% عن العام المالي المتوقع 2019/2020.

ولفت «دسوقي» إلى أنه انخفض معدل استهلاك الوقود إلى 185جرام / (ك.و.س) بنسبة تحسن 0.8% عن المعدل المتوقع للعام المالي 2019/2020 نتيجة عدة أسباب أهمها تعظيم الإنتاج من الوحدات التي تعمل كدورة مركبة، ومشاركة مشروعات المحطات التابعة للشركة القابضة بحوالي 26،8 % من إجمالي الطاقة المولوده مع زيادة كمية الطاقة المباعة للمستهلكين على كافة الجهود إلى 165،4 مليار كيلو وات ساعة بنسبة تطور 4،4 % عن العام المالى المتوقع 2019/2020.

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وأكد «دسوقي»، أنه تمت زيادة عدد المشتركين إلى 38.7 مليون مشترك بنسبة تطور 3.4 % عن العام المالي المتوقع 2019/2020، مشددا على الإستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، واستكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعه.

وأشار إلى استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم لمحطات وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين من خلال العديد من الإجراءات من أهمها إنشاء وتطوير مراكز التحكم بشركات التوزيع والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفعة واستكمال مشروع تركيب العدادات الذكية مع الإستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعه لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة قدماً وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعي وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.