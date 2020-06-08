شكرا لقرائتكم خبر عن فوز 3 فرق بهندسة القاهرة بمسابقة ابتكار لتقديم حلول للمكفوفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة فوز 3 فرق طلابية بكلية الهندسة فى مسابقة "ابتكار" التى ينظمها مركز الإبداع التكنولوجى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بعد منافسة مع نحو 50 فريقا، حول مشروعات تخرج 2019.

وأشاد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة، بكلية الهندسة وما تقدمه من خريجين مميزين فى كل التخصصات الهندسية، مشيراً إلى أن كلية الهندسة تعد بيتا للتعليم والخبرة على أعلى مستوى، حيث تؤهل مهندسى المستقبل العلوم الهندسية والتكنولوجية الحديثة، فضلاً عن خريجى الكلية الذين يقودون عددا من كبرى الشركات المصرية والعالمية.

وقدم الدكتور محمد الخشت التهنئة للأساتذة والطلاب على هذا الإنجاز المتميز الذى يؤكد تميز التكوين العلمى والبحثى لطلاب وأساتذة جامعة القاهرة.

فيما قدم الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، التهنئة للطلاب الفائزين، والذين يمثلون قسمى "الإلكترونيات والاتصالات الكهربية" و"الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات"، كما أثنى على جهود أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون دوما بعرض أفكار حديثة ومتطورة على الطلاب.

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وأوضح عبد الفتاح أن الفريق الأول تحت إشراف الدكتور عمر أحمد نصر فى قسم الإلكترونيات والاتصالات حصل على المركز الأول فى مجال الذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة وجائزة قيمتها 20 ألف جنيه لمجموعة الطلاب، وذلك عن مشروع لحل مشكلة فقد الأطفال عند الذهاب إلى أماكن التسوق أو الحدائق والأماكن العامة، حيث قام الفريق بتصميم وتنفيذ نظاما يستخدم كاميرات المراقبة الموجودة فى الأماكن للتأكد أوتوماتيكيا من خروج الأطفال مع آبائم، حال اختفائهم أو خروجهم مع شخص آخر، ويقوم النظام بتوجيه الأمن الخاص بالمكان إلى البوابة التى فيها المشكلة.

وتقدم الدكتور عمر نصر بمشروع فى نفس الموضوع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقد حصل المشروع على تقييم ممتاز، وتمت الموافقة على دعم المشروع لتحويله الى منتج مبدئى خلال عام.

فيما حصل الفريق الثانى تحت إشراف الدكتور أحمد هشام قنديل بقسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات على المركز الأول فى مجال تطبيقات الموبايل وجائزة قيمتها 20 ألف جنيه لمجموعة الطلاب، حيث قدم المشروع تطبيقا لتحسين تواصل الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع أو مشاكل فى النطق مع مجتمعاتهم، ويشتمل التطبيق على مجموعة من البطاقات الناطقة تمثل الكلمات الأساسية المستخدمة فى الحياة اليومية، حيث يمكن استخدامها مفردة أو تكوين جمل كاملة ويمكن للمريض إنشاء بطاقاته الخاصة، لاستخدام التطبيق كأداة لإعادة التأهيل لتحسين نطق المريض.

أما الفريق الثالث تحت إشراف كل من الدكتورة سحر فوزى والدكتور أحمد البيلى، حصل على المركز الثانى فى مسار الواقع الافتراضى وجائزة قيمتها 10 آلاف جنيه لمجموعة الطلاب، ويهدف المشروع إلى تمكين المكفوفين من تجنب العقبات فى طريقهم من خلال التعرف على الأشياء المحيطة كما يمكنهم من التعرف على الأشخاص المحيطين، وتطبيق قراءة اللافتات لمساعدة الأميين.