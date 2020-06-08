شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يأمر بإدخال حالة مصابة بكورونا لمستشفى قصر الفرنساوى للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجاب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة لاستغاثة احد العاملين بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة لإدخال حالة مصابة بفيروس كورونا إلى مستشفى قصر العينى الفرنساوى للعلاج.

ونشر أحد العاملين بجامعة القاهرة استغاثة بالدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عبر أحد منصات التواصل الاجتماعى، للمطالبة بدخول حالة من كلية الصيدلة أصيبت بكورونا إلى مستشفى قصر الفرنساوى لتلقى العلاج.

وفى إطار المتابعة الدائمة من جانب محمد عثمان الخشت استجاب سريعا للاستغاثة وأمر بسرعة التواصل مع عميد كلية الصيدلة للتواصل مع مدير المستشفيات ودخول الحالة المصابة بكورونا لتلقى العلاج .

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ،قال إن مستشفى قصر العيني الفرنساوي بدأ العمل كمستشفى عزل المصابين لاقدر الله - بفيروس كورونا من أعضاء هيئة التدريس والأطقم الطبية والتمريض والعاملين والعمال بجامعة القاهرة ، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .

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وأوضح الدكتور الخشت ، أن اختيار مستشفى الفرنساوي جاء بناء على توصية اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بالجامعة والتي تضم الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات و الدكتور أحمد طه مدير المستشفيات وعدذا القيادات الطبية ومسئولي الوقاية ومكافحة العدوى ، وقال اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا بجامعة القاهرة حددت اختیار مستشفى الفرنساوي من بين 5 مستشفيات ، لتكون مستشفى مخصصا للعزل المصابي فيروس كورونا ، بعد المفاضلة ومناقشة مزايا وعيوب المستشفيات الأخرى ، وقد تم تجهيزها وإعدادها وفق خطة مدروسة وضعها متخصحون.

وأكد الدكتور الخشت ، حرص الجامعة على سلامة العاملين بها . قائلا : أسأل الله أن لا يحتاج أحد منكم إلى دخوله مصابا بفيروس كورونا.

‏وقدم رئيس جامعة القاهرة ، الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، على الدور الكبير لدعم ومساندة مستشفيات جامعة القاهرة على كافة المستويات .