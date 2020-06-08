شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات صرف صحى بسوهاج بتكلفة 259 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات صرف صحى بتكلفة 259 مليون جنيه، بمحافظة سوهاج، وهى مشروعات صرف صحى قرى المحاسنة والقرعان وبيت داوود ونجع الحيط بمركز جرجا ومشروعات صرف صحى قرى المحامدة ودمنو والمزالوة بمركز سوهاج جنيه.

وأوضح اللواء المهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، أن مشروعات صرف صحى قرى المحاسنة والقرعان وبيت داوود ونجع الحيط بمركز جرجا تبلغ تكلفتها الاجمالية 123 مليون جنيه وتشمل تنفيذ ثلاث محطات رفع وشبكات انحدار بطول 45563 متراً وخطوط طرد بطول 10879 متراً ووصلات منزلية يبلغ عددها 5551 وصلة تخدم 34774 نسمة.

وأشار اللواء المهندس محمد بدرى محمد، إلى ان مشروعات صرف صحى قرى المحامدة ودمنو والمزالوة بمركز سوهاج تبلغ تكلفتها الاجمالية 136 مليون جنيه وتشمل ثلاث محطات رفع وشبكات انحدار بطول 25860 متراً وخطوط طرد بطول 7182 متر ووصلات منزلية يبلغ عددها 3350 وصلة تخدم 34862 نسمة.

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كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قد أكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ 194 مشروعاً، بتكلفة 20 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ54 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية، تصرف على المجاري المائية القربية من نهر النيل بالصعيد، بطاقة 1.2 مليون م3/يوم، بتكلفة 8.9 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 35 مشروعاً، بتكلفة 6.2 مليار جنيه، وفى مجال صرف صحي المناطق الريفية، تم الانتهاء من توصيل خدمات الصرف الصحى لـ703 قرى، بتكلفة 5.6 مليار جنيه، وجارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ169 قرية، بتكلفة 7.5 مليار جنيه.

وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة بذلت جهداً كبيراً فى تنفيذ مشروعات الطرق، ولا سيما محاور الطرق القومية، من أجل توفير شبكة طرق قوية، تعمل كمواصلات بين أقاليم التنمية الجارى العمل بها، والعمران القائم، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 2345 كم طرق، بتكلفة 13 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ 150 كم طرق، بتكلفة 3 مليارات جنيه.