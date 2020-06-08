شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لمجلس جامعة حلوان اليوم لمتابعة استلام البحوث من الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان إن مجلس الجامعة سيعقد اجتماعا اليوم الاثنين، لمتابعة سير عمليات استلام البحوث من طلاب فرق النقل، باعتبارها بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2019 / 2020، والتى تم إلغاؤها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور ماجد فهمى نجم، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الاجتماع سيتطرق إلى الوقوف على الإحصائيات وإعداد البحوث الواردة من الطلاب إلى الكليات وانتظام العلمية ووضع الجدول الزمنى للتصحيح وبدء أعمال الكنترولات تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب.

وتابع رئيس جامعة حلوان أنه من المقرر أن تواصل الجامعة استلام البحوث والمشاريع البحثية من طلاب فرق النقل بالكليات حتى 21 يونيو الجارى، موضحا أنه من المتوقع أن يكون إعلان النتائج قبل منتصف شهر يوليو.

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وكان الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان قد أعلن عن اتجاه الجامعة لتنظيم مؤتمر افتراضى دولى جديد خلال الأيام القليلة المقبلة لاستمرار مناقشة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على المجتمعات ومختلف القطاعات.

وأوضح الدكتور ماجد فهمى نجم أن المؤتمر الافتراضى الدولى المقبل بجامعة حلوان سيكون عن السياحة وكورونا باعتبار أن قطاع السياحة من أبرز القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا نظرا لتوقف رحلات الطيران بين الدول وتوقف الأنشطة داخل الدول، ما أثر كبيرا على قطاع السياحة.

وأشار الدكتور ماجد فهمى نجم رئيس جامعة حلوان إلى أن المؤتمر سيتطرق إلى تأثر قطاع السياحة والحلول الجوهرية التى تضمن النهوض بالقطاع من خلال التشاور مع مجموعة من الخبراء.