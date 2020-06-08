شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة : كبار السن سيمثلون 15% من سكان مصر عام 2100 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان ، إنه من المتوقع أن تصل نسبة كبار السن ممن هم 65 سنة أو أكثر إلى أكثر من 15% من عدد سكان مصر بحلول عام 2100 ، وهذا بلا شك يحتاج إلى مزيد من الرعاية الصحية والاجتماعية والمالية.

وأشار إلى أن عدد سكان هذه الشريحة بلغ 5.5 مليون نسمة بنسبة 5.4% من السكان خلال العام الجاري 2020 ، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 7.9 مليون نسمة بنسبة 6.6% من السكان عام 2030 ، ويصل إلى 11 مليون بحلول عام 2040 بنسبة 7.9% ، و15.9 مليون بحلول 2050 بنسبة 10.2% من عدد السكان.

Advertisements

كما أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان هذه الشريحة من السكان في عام 2070 إلى 22.7 مليون نسمة بنسبة 12.3% من السكان ، و33 مليون نسمة بنسبة 15.3% من السكان عام 2100.