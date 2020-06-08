شكرا لقرائتكم خبر عن حيوان جديد يحمل كورونا.. إعدام 10 آلاف من حيوانات المينك بهولندا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت مزارع تربية حيوان المينك فى هولندا بإعدام حيواناتها بعد تسجيل إصابتها بفيروس كورونا الخبيث، وذلك تفاديا لانتقال العدوى منها إلى البشر، وقالت هيئة الأغذية والسلع الهولندية إنه تم اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا في 10 مزارع تربي حيوانات المينك للحصول على فرائها.
فى هذا الفيديو، نستعرض معا تفاصيل قرار هولندا بإعدام هذا العدد من حيوان المينك..
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