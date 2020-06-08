شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب كويتى: مصر العروبة هى الدم الذى يسرى فى عروق كل عربى ومسلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الكويتى سعد النشوان، إن مصر العروبة، تمثل الدم الذى يسرى فى عروق كل عربى ومسلم، مؤكدا أن المصريين ليس لهم إلا كل احترام من إخوانهم الكويتيين.

وأضاف النشوان، فى مقاله بجريدة "الأنباء" الكويتية، اليوم الاثنين، تحت عنوان (مصر التى أحببت) - :"عندما أتحدث عن مصر، أتحدث عن الأزهر الشريف، وأتحدث عن بلاد العرب، وأنا كمسلم أتعبد الله فى حب مصر وأهل مصر، فقد روى مسلم فى صحيحه عن أبى ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما".

وتابع قائلا، "لقد كان لمصر دور محورى فى تحرير الكويت، وهذا أمر معروف، والإخوة المصريون ما لهم كما يقول المثل الكويتى إلا (الحشيمة والكرامة)، ولا يضر حب مصر أى ناعق ينعق بما لا يعلم، ويهذى بما لا يدري"، مشيرا الى أن بعض مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعي، يسيئون استخدامها، وهو ما يتطلب من الأجهزة الأمنية فى البلدين التدخل السريع، وعدم السماح لكائن من كان، أن يعكر صفو العلاقات ما بين الأشقاء.

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وأكد النشوان، أن الكويت بها حرية رأي، لكن الحرية مسؤولة ومنضبطة، وكذلك الحال فى دار الكنانة (مصر)؛ حيث لديها قوانينها الخاصة التى لا ترضى بمس أى بلد، مضيفا،:"إن ما أشاهده فى هذه الأيام من حفنة يلزمها العودة الى الأخلاق الحميدة، ففى الكويت لا نستحق ما قيل من بعض اللامبالين، وأثق بأنهم سيأخذون جزاءهم، وكذلك لا أرضى بكل من تعدى على المصريين، من أصغر عامل إلى أكبر مقيم مصرى بلا حق، وأذكر أهل بلدى وإخواني، بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بأهل مصر".

وشدد الكاتب الكويتى، على ضرورة الوحدة العربية والإسلامية، خاصة فى تلك المرحلة، مستشهدا فى الوقت نفسه بما قاله وزير الخارجية الكويتى الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح عن العلاقات المصرية الكويتية، والتى أكد أنها قوية ولديها خصوصيتها.