وزير الري يفتتح المرحلة الثانية من "سحارة سرابيوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كنب-أحمد مسعد:

افتتح، اليوم، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري عبر تقنية الفيديو كونفراس، المرحلة الثانية من مشروع سحارة سرابيوم.

وأعطى الدكتور عبد العاطي الإشارة بإطلاق المياه في سحارة سرابيوم (المرحلة الثانية)، لتوصيل المياه إلى ترعة سيناء لري الزمام المقرر علي ترعة سيناء والتوسعات الزراعية بمنطقة شرق البحيرات بالتكامل مع سحارة المحسمة، وتوصيل مياه الشرب للقرى بالمنطقة وتعدادها حوالي 150 ألف نسمة، بالإضافة لتوفير المياه اللازمة لمدينة الإسماعيلية الجديدة بقيمة إجمالية 181 مليون جنية.

حضر الافتتاح الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الري والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الري، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات.

ويأتي المشروع في إطار الجهود المبذولة من الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، وخطة وزارة الموارد المائية والري بإضافة مساحات جديدة إلى الرقعة الزراعية .