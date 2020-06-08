​في 7 خطوات.. الإسكان تبدأ استقبال تظلمات المستبعدين من شقق الإعلان الـ12

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

بدأت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في تلقي تظلمات الحاجزين المستبعدين من الإعلان الـ12 من الإسكان الاجتماعي.

وينشر "الخليج 365" خطوات تقديم التظلم، والمواعيد المقررة لبدء الاستعلان عن كافة الحاجزين في الإعلان لـ12، والتي جاءت على النحو التالي:

1 - فتح باب التظلم بداية من الأحد 7 يونيو 2020، وحتى الثلاثاء 30 يونيو 2020.

2- هذه الفرصة الأخيرة للحاجزين لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغيـر المُكتملة لتعديل موقفهم من غير المنطبق إلى المنطبق.

3- يمكن الاستعلام عن موقف الحجز في شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني ( https://cservices.shmff.gov. eg/complaints ).

4- قصر إمكانية إرسال التظلم إلكترونيًا – وليس من خلال أي وسيلة أخرى – بواسطة إدخال الرقم القومي للحاجز على الرابط وسيقوم الصندوق بدراسة التظلم المُرسل ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها ونشر النتيجة بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم.

Advertisements

6- سيتم إرسال رسائل نصية لجميع المواطنين المتقدمين الذين تم فرز طلباتهم، والبالغ عددهم 12564 مواطنا، تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين سواء المُنطبق عليهم الشروط أو غير المُنطبق عليهم الشروط.

7- انتهى صندوق الإسكان الاجتماعي، من فرز ملفات المواطنين الحاجزين بشقق الإعلان الـ12 وأسفرت نتائج الفرز عن وجود 4702 طلب انطبقت عليه الشروط مبدئياً، و7862 طلبا لم تنطبق عليه الشروط.

8- بلغ إجمالي عدد المتقدمين في الإعلان الـ12 في 8 محافظات، 18345 مواطناً قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز، والتسجيل على البوابة الإلكترونية للصندوق.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم البدء في إجراءات الاستعلام الميداني بعد الانتهاء من دراسة جميع التظلمات والرد عليها.

وأشارت إلى أن مرحلة الاستعلام الميداني تتم للتأكد من صحة بيانات الحاجزين وقت التقديم والتي تشمل بيانات السكن، وجهة العمل للحاجز وزوجته لو كان متزوج.

وأكدت أنه سيتم تحديد أولويات المشروعات المختلفة بالإعلان وفقاً للآلية المُقررة من رئاسة مجلس الوزراء، والتي تتمثل في الأسرة التي تعول، تليها الأسرة التي لا تعول، يليها الأعزب، وفي جميع المراحل يتم تحديد الأولوية طبقًا للأصغر سنًا.