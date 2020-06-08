شكرا لقرائتكم خبر عن إستقالة مقررة المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قدمت الدكتورة رباب زمزمى مقررة المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر، استقالتها من منصبها للدكتورة مايا مرسي مقررة المجلس القومى للمرأة. وأكدت «زمزمى» على إنها ستظل داعمة للمرأة بالمحافظة وإن سبب استقالتها لأنها تم ترشيحها لمنصب آخر يتعارض مع اللائحة الداخلية للمجلس القومي للمرأة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 34,079

تعافي 8,961

وفيات 1,237

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