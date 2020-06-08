السكة الحديد تجرى تعديلات فى مواعيد خط "القاهرة - الإسكندرية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت هيئة السكة الحديد تعديلات على بعض مواعيد خط القاهرة - الإسكندرية والعكس تزامنًا مع تعديل مواعيد الحظر وبما يمنع التكدس فى القطارات على هذا الخط وبما يناسب مع مواعيد الموظفين والأهالي.
وشملت التعديلات تعديل مواعيد 11 قطار وامتداد مسير قطار، وتشغيل قطار جديد وتعديل محطات وقوف 4 قطارات، على أن يتم إيقاف حركة القطارات من 8 مساء حتى 5 صباحًا تماشيا مع حظر التجوال.
وفيما يلى جداول تشغيل خط القاهرة - الإسكندرية والعكس كاملة بعد التعديلات الأخيرة
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