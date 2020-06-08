رامي صبري أمام الجنح بتهمة "التهرب الضريبي" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تستكمل محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد جميل، محاكمة المطرب رامي صبري، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألف و 566 جنيه للضرائب العامة.

وكشفت القضية رقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، تهرب المطرب رامي صبري من دفع مبلغ 336 ألف و566 جنيه، عن أعماله في الغناء والأغاني المختلفة بالحفلات.