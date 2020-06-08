الأزهر يستنكر إساءة لبنانيين لأم المؤمنين ويدعو إلى احترام الرموز الدينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

استنكر الأزهر الشريف بشدة ما صدر عن بعض الأشخاص في لبنان من إطلاق شعارات تسيئ إلى زوجة رسول الله ﷺ وأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين.

واكد الأزهر، في بيان له، الأحد، أن أمهات المؤمنين والصحابة -رضي الله عنهم- رمز لكل مسلم، والإساءة لهم أمر مرفوض ومحرم، ويستدعي تحرك العلماء والقادة الدينيين على اختلاف مذاهبهم لتحريم وتجريم الإساءة لهم وللرموز والمقدسات الدينية وضرورة احترامها، وأهمية ترسيخ قيم السلم والحوار والتفاهم.

وقدّر الأزهر الشريف رفض القادة والمسؤولين اللبنانيين لتلك الإساءات والممارسات البغيضة، كما يدعو المولى -عز وجل- أن يحمي لبنان ويحفظه ويؤلّف بين قلوب شعبه وأبنائه جميعًا وينعم على لبنان وجميع الدول العربية والإسلامية بالوحدة والأمن والاستقرار.