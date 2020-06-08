أمين البرلمان: سنعبر أزمة كورونا بقدر الالتزام بالإجراءات الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إنه بقدر ما سيلتزم الشعب المصري بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، بقدر ما سيعبر هذه الأزمة، مضيفًا: "أصبح واضحًا أن ارتداء الكمامات والالتزام بأدوات التعقيم ضرورة للقضاء على فيروس كورونا".

وفي تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أشار فوزي إلى البرلمان اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة قبل عقد الجلسات، وتمت عمليات التعقيم وتوفير كل وسائل التطهير في قاعات الاجتماعات.

وأشار الأمين العام، إلى أن المجلس انعقد في ظروف صعبة من أجل مصلحة الوطن، وانجز عددًا كبيرًا من التشريعات المهمة، موضحًا أن الجلسات غالبًا ما تكون مكثفة من أجل إنجاز أكبر عدد ممكن من المدرج على جدول الأعمال.

واختتم فوزي: "مجلس النواب يعمل من أجل خدمة مصلحة البلد التي لا يجب أن تتعطل".