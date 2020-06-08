شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: مدرسة بكل إدارة لاستلام بوابات تعقيم الثانوية العامة من «الإنتاج الحربي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية رسميا بالبدء في تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بتأمين لجان امتحانات الثانوية العامة وحمايتها من انتشار فيروس كورونا.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا رسميا إلى المديريات، أكدت فيها أنه سيتم تركيب بوابات تعقيم للجان سير امتحانات الثانوية العامة على مستوى المديريات.

وطالبت الوزارة بتوفير مدرسة مناسبة بكل إدارة تعليمية تابعة للمديرية لتكون مقرا لتخزين بوابات التعقيم الخاصة بلجان تلك الإدارة لحين الانتهاء من تركيب بوابات جميع اللجان وفق الخطة الموضوعة بمعرفة وزارة الإنتاج الحربي.

وأكدت الوزارة، أنه يشترط أن تكون مساحة المدرسة كافية للتخزين، وأن تتوسط جميع لجان الادارة لسهولة النقل من وإلى جميع اللجان المقرر تركيب تلك البوابات بها.

وشددت الوزارة على مديري الإدارات التعليمية بضرورة التعاون التام والمطلق لتنفيذ تلك المنظومة الصحية، كما يتم تشكيل لجنة بكل مدرسة لفحص واستلام واضافة تلك البوابات واعتماد النماذج اللازمة لذلك بخاتم شعار الجمهورية ويسلم لمندوب وزارة الإنتاج الحربي.

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