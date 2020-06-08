شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي: العام الدراسي المقبل سيكون مدمجا بين التكنولوجيا والمدرسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تستعد للعام الدراسي الجديد، والذي سيكون عاما دراسيا مدمجا.

وأضاف شوقي، في تصريحات له عبر جروب «ائتلاف معلمي مصر» عبر تطبيق واتساب، أغلب الظن أنه ستتم إدارة العام الدراسي الجديد في ظل وجود فيروس كورونا المستجد، بأسلوب التعليم المدمج ما بين المدرسة والوسائل التكنولوجية.

وأكد شوقي أن الوزارة لم تحسم حتى الآن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2020 / 2021، مشيرا إلى أن هذا الموعد سيحسمه المجلس اللأعلى للتعليم قبل الجامعي بعد انتهاء أعمال امتحانات الثانوية العامة، وسيعلن ذلك رسميا.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه بالتأكيد سوف تعلن الوزارة بيانا رسميا واضح للإجابة على استفسارات الرأي العام بشأن موعد بدء العام الدراسي الجديد، داعيا اولياء الأمور والطلاب بمتابعة موقع الوزارة وصفحة الوزارة على فيس بوك وصفحة الوزير وتجنب كل ما يعلن من شائعات على صفحات وحسابات وهمية لا علاقة لها بالوزارة.