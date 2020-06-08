شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية عن الـ100 مليار المخصصة لأزمة كورونا: "لسه مخلصوش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أنه شهد مناقشة جهود تنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإدارة الوضع الحالى فى ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، خاصةً ما يتعلق بتدبير الاحتياجات المالية للجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع التطورات ذات الصلة، وفى رده على سؤال خالد أبو بكر، حول مصير الـ100 مليار جنيه التى تم تخصيصها لأزمة كورونا، قال: "لسه مخلصوش وما زال هناك مخصصات باقى منها".

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إن البرامج التمويلية مع المؤسسات الدولية تهدف إلى تمويل الموازنة العامة للدولة.

وواصل: "أدرك معاناة المواطنين تمامًا بعد أزمة كورونا، لكن هذا الأمر غصب عننا، خاصة أن هذا الوباء عالمى وأثره عالميًا.. ونحاول دائمًا تخفيف هذا الوضع، وقدمنا مساعدات لعدد من القطاعات كالسياحة والطيران والصادرات، وتخفيض للضريبة وتأجيل للإقرارات الضريبية".