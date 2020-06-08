شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: تطبيق الإجراءات الوقائية للثانوية العامة على التعليم الفنى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج القاهرة الآن، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن كمية الكواشف والكمامات و"الجوانتيات" المعلنة اليوم والمقدرة بنحو 33 مليون كمامة معمولة للمنظومتين الثانوية العامة والتعليم الفني للمدة كلها حتى إتمام امتحانات المنظومتين.
وأشار وزير التعليم، أن الامتحانات العملية للتعليم الفنية تمثل أهمية قصوى لهذه الفئة من الطلبة نظراً لكثرة التخصصات التي تتجاوز 200 تخصص، كاشفاً أن جدول امتحاناتهم العملية يتكون من "60 صفحة" لأنها منظومة ضخمة جداً، لكن ورغم ذلك فإن أعداد الطلاب في كل تخصص رقم صغير، ووجه رسالة لأولياء الأمور قائلاً: "ماتخافوش 14 طالب في اللجنة ده الحد الأقصى والأدنى هو 7، وهتلاقوا لجان كتيرة فيها 7 أو 8 طلاب فقط وفقاً للخرائط الجغرافية المتعلقة بالكثافات على مستوى المدن والمحافظات".
كانت هذه تفاصيل خبر طارق شوقى: تطبيق الإجراءات الوقائية للثانوية العامة على التعليم الفنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.