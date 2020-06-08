شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء القناة تستجيب لشكوى قارئ "سيبها علينا" وتعدل فاتورة يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابة سريعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء تم بحث شكوى قارئ الخليج 365 ضمن مبادرة "سيبها علينا" والتى تم نشرها تحت عنوان "بقيمة 600 جنيه.. شكوى من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء بسبب القراءة الخاطئة"، وتم التواصل مع الشاكى وحل المشكلة.

وقالت الشركة، فى بيان لها، إنه بالتواصل مع الشاكية تبين أن الايصال الصادر للشقة محل الشكوى فاتورة شهر 6 صادرة بقراءة حالية 8888 وقراءة سابقة 8619 بكمية استهلاك 269 كيلوات ساعة بقيمة إجمالية 170 جنيها (157 جنيه قيمة استهلاك الكهرباء، خدمة عملاء 11 جنيها، نظافة 4 جنيه، رصيد للمشترك 3.17 جنيه)، وتقدمت الشاكية بالشكر لسرعة الاستجابة وحل الشكوى.

وكانت القارئة صبيحة أحمد إبراهيم أرسلت شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى الخليج 365 ضمن مبادرة "سيبها علينا" تتضرر فيها من ارتفاع قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء بقيمة 600 جنيه نتيجة خطأ فى قراء العداد، حيث إن القراءة فى الوصل هى 9518 والقراءة فى العداد هى 8918 بفارق 600 كيلو، مؤكدة أنها توجهت إلى إدارة الكهرباء فى يشتيل السوق فى محافظة الشرقية، وتقدمت بالقراءة الصحيحة ولكن الإدارة تصر على حسابها بالقراءة الخاطئة.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.