شكرا لقرائتكم خبر عن طقس حار على معظم أنحاء البلاد.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة طوال 3 أيام مقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الثلاثة أيام المقبلة والتي يستمر فيها الطقس الحار على معظم أنحاء البلاد، شديد الحرارة جنوباً.

وعن طقس اليوم الاثنين يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على معظم الأنحاء لطيف على شمال وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحاً على شمال البلاد خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، نشطة على السواحل الشمالية.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «36– 21»، الإسكندرية «28– 19»، قنا «43- 25»، الأقصر «44 – 25»، أسوان «45 – 26» .

أما غداً الثلاثاء يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى، نشطة على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «35 – 20»، الوجه البحرى «34 – 19»، السواحل الشمالية الغربية «28 – 19»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «27– 19»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «37 – 25»، شمال الصعيد «37 – 23»، جنوب الصعيد «44 – 27» درجة مئوية.

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أما الأربعاء يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى، نشطة على شمال الصعيد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «37 – 20»، الوجه البحرى «37 – 19»، السواحل الشمالية الغربية «31 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «29– 19»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «37 – 25»، شمال الصعيد «39 – 24»، جنوب الصعيد «42 – 27» درجة مئوية.