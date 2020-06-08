شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار يكشف تفاصيل وشروط الرخصة الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن رئيس الوزراء وجه بإنشاء وحدة للرخصة الذهبية، موضحا أنه فى المادة 20 من قانون الاستثمار يتيح منح الشركات رخصة ذهبية، وهى رخصة واحدة تصدر من مجلس الوزراء، وتشمل تراخيص بناء وتشغيل، وتغنى عن أى إجراء آخر.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن الرخصة الذهبية هى موافقة واحدة من مجلس الوزراء لإقامة مشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك ترخيص البناء والعقارات، دون الحاجة لأى إجراء آخر.

وأشار إلى أن الشركات تؤسس بغرض مشروعات استراتيجية تهدف للتنمية والمشروعات المشتركة بين القطاع الخاص والعام، وأنشطة مرافق عامة والطاقة والبنية التحتية، وهناك شروط تتم مراجعتها ويتم عرضها على رئيس الوزراء للاستصدار الموافقة.