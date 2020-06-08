شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير التموين يكشف تفاصيل إتاحة عدد من الخدمات إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، أنه مع بداية جائحة كورونا قررت وزارة التموين وقف جميع الخدمات العادية وتم الاكتفاء فقط ببدل فاقد وتالف، وأصبحت إلكترونيا فى موقع "دعم مصر"، وكان لا بد من التعايش مع الوضع الحالى، وإعادة الخدمات إلكترونيا، لكل من قام بتسجيل رقم هاتفه.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن أكثر من 10 ملايين بطاقة من بين 22 مليون بطاقة لها الحق أن تقدم الخدمات الموجودة على موقع دعم مصر، وهى بدل فاقد وتالف، وسيتم إضافة خدمة تفعيل البطاقة.

وتابع: "لو عاوز ينقل بطاقة من محافظة لأخرى عبر الموقع يتم تغيير محافظة الصرف، والمتزوج حديثا إذا أراد أن يستقل ويضيف زوجته بعمل فصل اجتماعى للزواج، وبطاقة جديدة للأسر الأولى بالرعاية والعمالة الموسمية".