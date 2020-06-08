شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف سامح العشماوى بالقيام بأعمال رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تجديد تكليف الدكتور سامح العشماوي للقيام بأعمال رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة. Advertisements وبحسب القرار الذي حمل رقم 373 لسنة 2020، يجدد تكليف العشماوي لمدة عام. كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قد واقفت على تعيين المهندس أيسم صلاح رئيسا للإدارة المركزية بالمركز القومى لمعلومات الصحة بالوزارة .

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