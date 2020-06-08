شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الدخان: جشع التجار سبب أزمة نقص السجائر المحلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم الإمبابي رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إنه لا يوجد نقص في السجائر، موضحًا أن جشع عدد من التجار سبب أزمة نقص السجائر المحلية، مردفًا: "السعر لن يزيد في شهر 7.. فلا داعي للتخزين".
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، مع الإعلامى عمرو أديب، أنه من الواجب حماية المستهلك، لافتًا إلى أن 65 مليار جنيه حصيلة ضرائب من السجائر.
ومازح الإعلامى عمرو أديب، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات، وسأله: "حضرتك بتشرب سجائر؟"، ورد قائلاً: "أيوه بشرب بس محبش عيالى يشربوا سجائر".
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