أخبار 24 ساعة: وزير التعليم يعلن جدول الثانوية العامة بعد خروج المواد غير المضافة للمجموع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. امتحن وأنت مطمن.. التعليم تنشر فيديو محاكاة لإجراءات تعقيم امتحان الثانوية التعليم: دخول لجان الثانوية العامة من 8 صباحا و2 متر بين كل طالب وزير التعليم يعلن جدول الثانوية العامة بعد خروج المواد غير المضافة للمجموع التعليم: يتاح للطالب تأجيل امتحان الثانوية للعام المقبل دون احتساب سنة تقدم وزير التعليم: 1.9 مليار جنيه تكلفة امتحانات الثانوية ومواجهة كورونا وزير التعليم: من الوارد تخفيض أيام الدراسة العام المقبل Advertisements الزراعة: صادرات الخضر والفاكهة تغزو الأسواق العالمية بـ3.2 مليون طن الصحة: تسجيل 1467 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و39 وفاة قائمة بأسماء وعناوين 317 مستشفى فرز لاستقبال حالات كورونا فى مصر المترو يفرض غرامة 4آلاف جنيه على الركاب المستقلين لخطوطه بدون ارتداء كمامة أول فيديو لوزير الرى بعد خروجه من العزل: "بقول لكل الفلاحين البسوا الكمامة"

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