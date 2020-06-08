الجنايات تستكمل محاكمة 3 متهمين بـ"خلية دمياط" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
تواصل الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة 3 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية".
وجهت النيابة للمتهمين اعتناق أفكار تكفيرية واستهداف الكنائس والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة،، وتكدير السلم العام.
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