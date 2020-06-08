وزيرة الصحة تجدد تكليف "عشماوي" رئيسًا لأمانة المراكز المتخصصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة: قررت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الأحد، تجديد تكليف الدكتور سامح العشماوي للقيام بأعمال رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة. وبحسب القرار الذي حمل رقم 373 لسنة 2020، يجدد تكليف العشماوي لمدة عام.

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