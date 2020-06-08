"المنشآت السياحية" توجه رسائل عاجلة للمستثمرين والعاملين بالقطاع



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وجّه عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، عدة رسائل عاجلة إلى المستثمرين السياحيين والعاملين بالقطاع السياحي في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

ودعا المصري في تصريح لمصراوي، إلى ضرورة التحلي بالصبر للمرور من هذه الأزمة بأقل الخسائر، وعلى كل صاحب منشأة أن يحافظ على العاملين لديه بقدر الإمكان، وفي الوقت نفسه على العاملين أن يقدروا ويعلموا أن هذه الأزمة لا تتحملها جهة واحدة، بل تتحملها 3 جهات (الدولة - صاحب العمل - العامل) حتى تسير العجلة.

وتابع: "الدولة يجب أن تساعد صاحب العمل والعامل، وصاحب المنشأة يعطي العمال رواتبهم، والعامل يجب أن يقبل ويتحمل تخفيض جزء من الراتب كون صاحب العمل ليس لديه دخل".

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وأكد المصري، ضروة الحفاظ على العمال وعدم التعسف أو إنهاء خدمة أي عامل في هذه الظروف، كون الجميع شريك النجاح في أي مشروع ويحناج صاحب ااعمل العمال في أي وقت، مع التأكيد السير في العمل والتحمل للخروج من الأزمة الحالية على خير.

وأشار إلى أنه يعمل في الكافيهات والمطاعم السياحية أكثر من 65 ألف عامل مباشر على مستوى الجمهورية، بجانب - الموردين المواد الخام-، لافتا إلى أن الكافيهات والمطاعم مغلقة بالكامل وتعمل المطاعم فقط على (التيك واي وتوصيل الطلبات للمنازل).

وعن عدد المطاعم والكافيهات المرخصة من قبل الدولة، أوضح رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن تبلغ حوالي 1000 مطعم، وحوالي 320 كافيه وحلواني سياحي.

ووضعت غرفة المنشآت السياحية، خطة تضم 23 إجراء وشرطا صحيا يضمن صحة وسلامة العاملين والرواد، لافتتاح المطاعم والكافيهات، قريبا، ومن المقرر أن تناقشها الحكومة خلال الاجتماع المرتقب يوم اﻷربعاء المقبل.