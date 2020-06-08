القوى العاملة: السعودية تربط الحضور للعمل بـ3 مستويات للخطورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بقنصلية مصر بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميًا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وبحسب بيان اليوم الأحد، قال المستشار العمالي بجدة وليد عبدالرزاق أحمد، في التقرير، إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة ربطت الحضور لمقرات العمل بناء على مستويات الخطورة لكل مدينة ومحافظة، منوه في تعميمها الجديد (الإلحاقي) إلى أنه بالنظر في تقارير فريق العمل حول المؤشرات والمعطيات الصحية في مدن ومحافظات المملكة، ونظرًا للحاجة إلى آلية مرنة لتحديد نسب الحضور في مقرات العمل في القطاع العام للفترة القادمة، بالتقيد بعدد من الخطوات كالتالي: مستوى الخطورة (الأحمر)، يعلق الحضور لمقرات العمل، ويعطي للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الصلاحية في تحديد من يحضر من الموظفين في أضيق الحدود، وأما مستوى الخطورة (البرتقالي)، يقتصر الحضور لمقرات العمل على المسؤولين مديري الإدارات فأعلى.

وبالنسبة لمستوى الخطورة (الأصفر) تكون نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل بحد أقصى 50%، ومستوى الخطورة (الأخضر)، تكون نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل بحد أقصى 75%.

وحول النسب المتبقية من الموظفين أوضحت الوزارة أنها تعمل عن بعد، وعلى الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الإشراف على قيام المديرين المباشرين بمتابعة إنتاجية العاملين عن بعد، على أن تحدد كل جهة حكومية ضابط اتصال وتزويد هذه الوزارة ببيانات التواصل معه على ألا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة أو ما يعادلها، وتكون مهمته المتابعة مع فريق العمل بشكل مباشر وإشعار الجهة، والجهات التابعة لها والتي يرأسون مجالس إدارتها بمستويات الخطورة أسبوعيًا.