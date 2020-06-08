الزراعة: افتتاح 7 أسواق جديدة للصادرات الزراعية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:



كشف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، افتتاح 7 أسواق تصديرية جديدة منذ تفشي أزمة فيروس "كورونا المستجد"، مضيفًا أن معدلات تصدير المحاصيل الزراعية، شهدت ارتفاعًا كبيرًا وعلى رأسها محاصيل العنب والفرولة وبطاطس المائدة.

وقال العطار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الصادرات من الفرولة بلغت 20 ألف طن و100 كيلو حتى الآن، مشيرًا إلى انتهاء موسم تصدير الفرولة.

وأضاف أنه حتى الآن تم تصدير 21 ألف طن من محصول العنب الذي انطلق موسمه منذ 3 أسابيع، لافتًا إلى أن التصدير مازال لكافة الأسواق العالمية، موضحًا أن الخليج العربي صاحب الحصة الأكبر من كافة الصادرات الزراعية المصرية.

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وتابع: "محصول بطاطس المائدة، شهد ارتفاعًا، ليسجل 630 ألف طن، لتحتل المركز الثاني بعد الموالح".

وأشار رئيس الحجر الزراعي، إلى ضرورة اتباع كافة نظم التتبع والتقصي للشحنات التي يتم توريدها بداية من المزرعة، حتى مفارش التعبئة في الموانئ والمطارات المختلفة.

يذكر أن مصر صدرت حتى الآن مايقرب من 3 ملايين و323 ألف طن منذ مطلع العام.