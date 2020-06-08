مصر | نشرة حوادث "الخليج 365":الداخلية تلبي استغاثة سيدة لإنقاذ نجلها من جارها

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365":الداخلية تلبي استغاثة سيدة لإنقاذ نجلها من جارها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث أبرز هذه الأخبار:

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس عاطلين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة، بمنطقة الصف، وضبط بحوزتهما كميات كبيرة من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصيية لعقارى "الترامادول، التامول".

تداول موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" مقطع فيديو لسيدة تضررت فيه من تعدى أحد الأشخاص على نجلها.

وبإجراء التحريات، تبين تحرير محضر إدارى بقسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، بشأن نشوب مشاجرة بين ثلاثة أشخاص أحد أطرافها (السيدة المُشار إليها بالفيديو ونجلها) والطرف الثانى (أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم) تعدى فيها الأخير على نجل السيدة "بدون إصابات" بسبب خلافات الجيرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقده بمقر المحاكمات بطره، تأجيل محاكمة 10 متهمين منهم متهم واحد حضوري و9 غيابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع ليبيا" وذلك لجلسة 15 يونيو الجاري لحضور المساعدات الفنية لفض الأحراز ولسماع أقوال شاهد الاثبات ضابط الأمن الوطني

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أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم الأحد، قرارا بشأن دعوي قانون التأمين الاجتماعي بشأن تسوية المعاش.

وقررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون 130 لسنة 2009 الصادر بتعديل القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي لجلسة 4 يوليو للنطق بالحكم.

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، يوم الأحد، قرار بشأن دعوى دستورية مواد قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق.

وحجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 1، 9، 75 من القانون 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق وقانون مطالبة الرسوم النسبية والخدمات لجلسة 4 يوليو للحكم.

ضيعت كل فلوسي على شرب المخدرات، واتعرفت على واحد علمني أصنع الشادو بمبيدات حشرية".. بهذه الكلمات اعترف المتهم بتصنيع مخدر الشادو داخل شقة سكنية بمنطقة حدائق أكتوبر، وترويجه على عملائه في الحي الراقي بمدينة 6 أكتوبر.